RAI1 UFFICIALIZZA LA STAFFETTA DE MARTINO-LIORNI NELL’ACCESS ESTIVO

Rai1 ha confermato ufficialmente il cambio nell’orario di accesso estivo, annunciando che Marco Liorni sostituirà Stefano De Martino. La notizia circolava da diverse settimane e ora è stata resa pubblica dall’emittente. La staffetta tra i due conduttori riguarda la fascia oraria dedicata all’attualità e allo spettacolo, con Liorni che prende il posto di De Martino per la programmazione estiva.

Fumata bianca! Se ne è parlato tanto e oggi arriva l’ufficialità da Rai1: staffetta tra Stefano De Martino e Marco Liorni nell’access estivo. Affari Tuoi dunque si allunga non fino a giugno ma fino a sabato 18 luglio. Domenica 19 luglio spazio alla finale dei Mondiali di Calcio mentre da lunedì 20 luglio arriva l’access estivo. Nessun esperimento, nessun format nuovo o ripescato dal passato ma una versione speciale estive de L’Eredità, il game show leader incontrastato del preserale da oltre 20 anni. Mentre Pino Insegno presidierà il preserale con Reazione a Catena, Liorni trasloca eccezionalmente alle 20.30, subito dopo il Tg1, e andrà avanti almeno fino a sabato 5 settembre.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1 UFFICIALIZZA LA STAFFETTA DE MARTINO-LIORNI NELL’ACCESS ESTIVO Notizie correlate COLPO DI SCENA! RAI1: STAFFETTA AFFARI TUOI-L’EREDITÀ NELL’ACCESS ESTIVOL’access di Rai1 ha una certezza ovvero sarà sempre acceso, anche d’estate: stop TecheTecheTè, dentro un game show per far riposare Affari Tuoi per... Affari Tuoi e L’Eredità si alternano: la novità dell’access estivo di Rai1L’access prime time di Rai1 conferma una certezza: resterà sempre attivo anche durante l’estate.