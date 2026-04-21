Raccolta solidale da record per i quartieri di Cesena | 11 tonnellate di generi alimentari per i più fragili

In occasione di un evento annuale, i quartieri di Cesena hanno raccolto complessivamente circa 11 tonnellate di generi alimentari destinati a persone e famiglie in difficoltà. La campagna, promossa e coordinata tra diversi quartieri, mira a sostenere chi si trova in situazioni di vulnerabilità economica. La partecipazione dei cittadini ha portato a risultati record rispetto alle edizioni precedenti, rafforzando l'impegno comunitario in questa iniziativa di solidarietà.

Una raccolta solidale da record. Anche quest’anno si è rinnovato nei dodici quartieri di Cesena il tradizionale appuntamento con la raccolta solidale: iniziativa nata per sostenere le persone e le famiglie in particolari momenti di difficoltà economica e organizzata in collaborazione con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Solidarietà in città, i dodici quartieri di Cesena sono pronti a proporre l’annuale raccolta solidaleUn gesto di comunità e attenzione verso chi si trova in difficoltà che si ripete anno dopo anno.

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