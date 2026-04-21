Quarto da giugno attivo il parcheggio a pagamento Sabino | Città troppo trafficata va disciplinata

Da giugno è operativo il nuovo sistema di parcheggio a pagamento a Quarto. Il sindaco ha illustrato le modalità e gli orari, sottolineando che l’obiettivo è regolare il traffico cittadino e rispondere alle esigenze dei residenti e dei visitatori. La decisione di introdurre il pagamento deriva dalla necessità di gestire meglio la viabilità in una zona molto trafficata.

Arriva a Quarto il servizio della sosta a pagamento. Il sindaco, Anconio Sabino, in una lunga intervista ha spiegato modalità e orari per andare incontro alle esigenze dei cittadini in termini di fruibilità e pagamento. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Quarto, da giugno attivo il parcheggio a pagamento, Sabino: “Città troppo trafficata, va disciplinata” Notizie correlate Gino Lisa, da giugno è attivo il volo Foggia-Bergamo: si potenziano i collegamenti di AeroitaliaGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo... Prima zona a 20 all’ora a Bologna: dov’è il progetto pilota (attivo entro giugno)Bologna, 28 marzo 2026 – Tornata realtà Bologna città 30 grazie alle nuove ordinanze zona per zona (in vigore entro il 20 aprile) che superano la...