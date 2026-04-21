Purtroppo inutile l' arrivo dei sanitari in paese uomo stroncato da un arresto cardiaco in strada

Da cesenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima delle 12 di oggi a Sarsina un uomo di 91 anni ha subito un arresto cardiaco mentre si trovava in strada. Nonostante l'intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto, i medici non sono riusciti a rianimarlo. La sua morte è stata certificata poco dopo. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando molta preoccupazione tra i residenti.

Tragedia in tarda mattinata a Sarsina, un uomo di 91 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco in strada poco prima delle ore 12 di oggi, martedì 21 aprile. In base a quanto appreso, l'anziano si trovava a piedi in via Roma (Sarsina capoluogo) quando è stato colpito dal malore purtroppo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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