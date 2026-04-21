Purtroppo inutile l' arrivo dei sanitari in paese uomo stroncato da un arresto cardiaco in strada

Poco prima delle 12 di oggi a Sarsina un uomo di 91 anni ha subito un arresto cardiaco mentre si trovava in strada. Nonostante l'intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto, i medici non sono riusciti a rianimarlo. La sua morte è stata certificata poco dopo. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando molta preoccupazione tra i residenti.

Tragedia in tarda mattinata a Sarsina, un uomo di 91 anni è stato stroncato da un arresto cardiaco in strada poco prima delle ore 12 di oggi, martedì 21 aprile. In base a quanto appreso, l'anziano si trovava a piedi in via Roma (Sarsina capoluogo) quando è stato colpito dal malore purtroppo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Perde la vita a 41 anni: Toni Nisi stroncato da un arresto cardiaco a RavennaLECCE - Sul palco, magari solo quando le luci erano spente e poteva rilassare il respiro. Abruzzo, dramma in campo: 14enne stroncato da arresto cardiaco durante una partita di tennisUn pomeriggio drammatico a San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti), dove un ragazzo di 14 anni si è improvvisamente sentito male mentre si... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina - L'Unione Sarda.it; Abruzzo sotto shock, 21enne ucciso a coltellate nel suo garage: è caccia all’assassino; La morte di Andrea Sciorilli, è omicidio; Incidente stradale a Catania: Luca Simonassi di Cisterna muore in sella alla sua moto. Un bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorsi, arrivati con un'ambulanza del 118 e un'auto medica e, inoltre, un'eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme - facebook.com facebook