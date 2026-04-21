Pulisic divide Pavlovic e Rabiot al top | i voti alla stagione dei calciatori del Milan
Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale della Gazzetta, abbiamo dato i voti alla stagione dei calciatori del Milan. Guarda la puntata integrale su YouTube.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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