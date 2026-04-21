Martedì 21 aprile 2026, in un istituto alberghiero di Pesaro, si è svolta una lezione speciale con un approccio diverso dal solito. Invece di sedersi ai banchi, gli studenti hanno partecipato attorno a tavoli apparecchiati, tra il profumo di tè caldo e il sapore di madeleine. L'evento ha coinvolto anche un esperto che ha illustrato aspetti legati allo scrittore e alla sua opera.

Pesaro, martedì 21 aprile 2026 – Non sui banchi ma attorno a tavoli apparecchiati, tra il profumo del tè caldo e il gusto delle madeleine. All’Istituto Alberghiero Santa Marta è andata in scena la seconda edizione con ospiti esterni – in realtà la terza assoluta – del progetto “Leggere Proust in sala da tè”, esperienza didattica che ha coinvolto 56 studenti dell’alberghiero e del liceo linguistico Mamiani in una mattinata tra letteratura, lingue e accoglienza. Una sala da tè al posto dell’aula. Per qualche ora la sala ristorante dell’istituto si è trasformata in un elegante salotto letterario. Dodici tavoli predisposti per gli studenti, uno per i docenti e un’atmosfera diversa da quella della classica lezione frontale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Proust entra in classe tra tè e madeleine: lezione speciale all’Alberghiero con il Mamiani

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