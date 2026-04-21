La semifinale di Coppa di Francia tra Strasburgo e Nizza si disputa per la sesta volta consecutiva. La partita si gioca in un momento in cui lo Strasburgo ha ottenuto risultati altalenanti nelle ultime settimane, con alcune sconfitte e pareggi. Per seguire l’incontro, ci sono diverse piattaforme di trasmissione disponibili, mentre le probabili formazioni sono state annunciate dai tecnici.

Lo Strasburgo nel corso delle ultime settimane qualche passo falso lo ha fatto. Ma è una squadra che ha un grosso carattere e lo ha dimostrato ribaltando, in Europa, il due a zero subito contro il Mainz. In casa i transalpini hanno sfornato la partita perfetta segnando quattro gol e conquistando la seconda semifinale della propria annata dopo questa di Coppa di Francia. Un sogno. E la finale, in questo caso, per diversi motivi, ci pare davvero vicina. Quello principale è che lo Strasburgo ha dimostrato nel corso di questa stagione di essere assai superiore al Nizza che, tra le altre cose, deve pensare soprattutto al campionato perché è in piena lotta per la salvezza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Strasburgo-Nizza: sesta volta di fila

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