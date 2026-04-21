Pronostico Porto-Sporting CP | ribaltano l’andata

La semifinale di ritorno tra Porto e Sporting CP si svolge con la squadra che ha vinto l’andata che può qualificarsi con un pareggio. La partita si gioca in Portogallo e vede le due squadre in campo per aggiudicarsi la finale della coppa nazionale. Le formazioni sono state annunciate e il match promette di essere decisivo per il proseguimento della competizione.

Porto-Sporting CP è la semifinale di ritorno della Coppa del Portogallo: pronostico, formazioni e dove vederla I sette punti di vantaggio che il Porto è riuscito a piazzare rispetto allo Sporting in campionato sono un bottino che Farioli, a differenza di quanto successo lo scorso anno con l’Ajax, difficilmente si farà riprendere. Ma è meglio tenere la concentrazione bella alta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La sconfitta dello Sporting contro il Benfica dello scorso weekend ha sicuramente colpito nel morale i biancoverdi ai quali rimane solamente la possibilità di arrivare in finale di Coppa del Portogallo, non una cosa semplice, visto che si parte dall’uno a zero conquistato nella gara d’andata che è sì un buon risultato, ma che sicurezze non ne può di certo dare.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Porto-Sporting CP: ribaltano l’andata Notizie correlate Pronostico Porto-Sporting CP: Farioli chiude i contiPorto-Sporting CP è una gara della ventunesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico I quattro punti... Pronostico Sporting CP-Porto: Farioli se la gioca al ritornoSporting CP-Porto è la semifinale della Coppa del Portogallo: diretta tv, probabili formazioni e pronostico Le prime due della classe del campionato... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pronostico Porto-Sporting CP Quote | Semifinale Ritorno Coppa Del Portogallo 2025/26; Futebol Clube do Porto - Sporting CP Pronostico e confronto quote 22.04.2026; Pronostico Sporting Lisbona - Benfica - Liga Portugal; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange. WSE CHAMPIONS LEAGUE | HOCKEY TRISSINO ESPUGNA ST. OMER, CHIUDE AL TERZO POSTO, E NEI QUARTI DI FINALE INCROCERA’ IL BARCELOS I ragazzi di Joao Pinto rispettano il pronostico, vincono per 6-1 ottenendo la quinta vittoria del - facebook.com facebook