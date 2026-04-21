Nel primo trimestre del 2026, Prime Video si è posizionato leggermente sopra Netflix nelle quote di mercato delle piattaforme di streaming, secondo i dati pubblicati da JustWatch. Lo studio ha analizzato le preferenze degli utenti in 60 paesi, offrendo una panoramica aggiornata sulla distribuzione dell’audience tra i principali servizi disponibili. I risultati mostrano una leggera differenza tra le due piattaforme, mentre altri servizi continuano a mantenere una presenza significativa nel settore.

Roma, 21 aprile 2026 – A conclusione dei primi 3 mesi dell’anno, JustWatch ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulle quote di mercato di tutti i più grandi servizi di streaming presenti in 60 Paesi. Prime Video davanti a Netflix. Il panorama dello streaming in Italia resta sostanzialmente stabile, con Prime Video che mantiene la leadership al 24%, davanti a Netflix distanziata di un solo punto percentuale. Entrambe le piattaforme registrano tuttavia una lieve flessione di un punto rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Consolida la terza posizione Disney+, stabile al 19%, seguita da Apple Tv+ che mantiene invariata la propria quota all’8%.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prime Video batte (di poco) Netflix. Le quote di mercato delle piattaforme di streaming nel primo trimestre 2026

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