Dopo la scadenza delle domande presentate entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti disponibili per docenti e personale ATA che diventeranno vacanti a partire dal primo settembre 2026 a seguito di pensionamenti. Questi elenchi indicano le posizioni che si apriranno nelle scuole di ogni provincia, in vista delle future assegnazioni di incarichi.

Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli elenchi dei posti che si renderanno disponibili a seguito dei pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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