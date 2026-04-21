Porto-Sporting Lisbona semifinale Coppa di Portogallo 22-04-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici La gara si decide oltre il 90??

Domani sera alle 21:45 si giocano le semifinali della Coppa di Portogallo tra Porto e Sporting Lisbona. La partita si svolge allo stadio del Porto e le formazioni ufficiali sono state annunciate. La stagione dello Sporting ha subito un rallentamento dopo l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta mercoledì notte, quando i Leoni non sono riusciti a ribaltare lo svantaggio dell’andata contro l’Arsenal allo stadio Emirates. Molti commentatori prevedono che la gara possa essere decisa oltre il 90°.

La splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions League, perché i Leoni non sono riusciti a violare l’Emirates e rimontare la sconfitta dell’andata. Domenica, invece, il Benfica ha espugnato il Josè Alvalade, sbriciolando così le speranze di rivincere il titolo per i biancoverdi,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Porto-Sporting Lisbona (semifinale Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. La gara si decide oltre il 90?? Notizie correlate Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. La gara si decide oltre il 90??La splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions... Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Semifinale di ritorno al Do DragaoLa splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arsenal-Sporting Lisbona 0-0, Gunners in semifinale di Champions; Champions League, Arsenal-Sporting 0-0: Arteta fatica ma raggiunge l'Atletico in semifinale; Scheda squadra Sporting CP; Sport in tv oggi (mercoledì 22 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. Clamoroso in Porto-Sporting Lisbona: Luis Suarez pareggia al 100' dopo aver sbagliato un rigoreE' successo di tutto nel big match della 21 giornata del campionato portoghese, la Liga Portugal. Porto-Sporting Lisbona, prima contro seconda. 1-1 finale e distanze invariate in classifica, con le ... calciomercato.com Lo Sporting Lisbona sfiora il colpaccio: l'Arsenal resiste e vola in semifinaleL'Arsenal pareggia 0-0 con lo Sporting Lisbona nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions e approda in semifinale. Gli uomini di Arteta soffrono, concedono ai portoghesi un paio di occas ... msn.com Il Benfica vince il derby di Lisbona in casa dello Sporting per 2-1 con un gol al 90+3’ di Rafa Silva e forse chiude la corsa al titolo dei rivali Il Porto, infatti, è 1° a +7 proprio sul Benfica e a +8 sullo Sporting, che però ha una partita in meno A 4 giornate dal facebook