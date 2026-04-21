Martedì sera si disputerà la partita di Coppa di Portogallo tra Porto e Sporting Lisbona, con inizio previsto alle 21:45. La stagione dello Sporting ha subito una battuta d’arresto importante dopo l’eliminazione dalla Champions League, a causa della sconfitta in trasferta contro una squadra inglese, che ha sancito il passaggio del turno per la formazione avversaria. La sfida si preannuncia aperta fino agli ultimi minuti.

La splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions League, perché i Leoni non sono riusciti a violare l’Emirates e rimontare la sconfitta dell’andata. Domenica, invece, il Benfica ha espugnato il Josè Alvalade, sbriciolando così le speranze di rivincere il titolo per i biancoverdi,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. La gara si decide oltre il 90??

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