Poppi a Palazzo Giorgi apre la scuola di pittura Carlo Lanini
A Poppi, nel centro storico, è stata inaugurata la scuola di pittura Carlo Lanini presso Palazzo Giorgi. L'apertura si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale, che rafforza l'identità storica del borgo. La struttura si aggiunge alle iniziative volte a promuovere l’arte e il turismo, contribuendo alla crescita culturale e alla conservazione del patrimonio.
Il centro storico di Poppi si sta trasformando sempre di più in una piccola perla di arte e bellezza, confermando la sua vocazione e sostenendo il progetto della rete dei Borghi più belli d’Italia. Su questa scia luminosa della cultura, ieri pomeriggio è stato tagliato il nastro della scuola di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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