Poppi a Palazzo Giorgi apre la scuola di pittura Carlo Lanini

A Poppi, nel centro storico, è stata inaugurata la scuola di pittura Carlo Lanini presso Palazzo Giorgi. L'apertura si inserisce in un più ampio processo di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale, che rafforza l'identità storica del borgo. La struttura si aggiunge alle iniziative volte a promuovere l’arte e il turismo, contribuendo alla crescita culturale e alla conservazione del patrimonio.