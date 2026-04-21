Un articolo racconta di un ex giocatore di basket noto per il suo stile spettacolare e innovativo, capace di cambiare il modo di giocare. La narrazione include dettagli su un episodio in cui si è sparato una pistola in bocca, oltre a riferimenti a avvistamenti di oggetti volanti non identificati e a pratiche alimentari macrobiotiche. La figura di questa persona viene descritta come un vero e proprio innovatore nel suo campo.

inutile cercare paragoni per spiegarlo a chi non l'ha mai visto giocare. E sono pochi quelli rimasti che lo hanno fatto, perché Pete Maravich ha giocato la sua ultima partita Nba nel 1980. Cosa sarebbe stato nell'era dei social. Avesse calcato oggi i parquet, sarebbe un fenomeno globale, un'icona riconosciuta in ogni angolo del pianeta. Invece ha incantato negli anni 70, quando la Nba non era nemmeno tanto popolare negli Usa, figuriamoci oltreoceano. Faceva ciò che voleva con la palla a spicchi tra le mani, quasi fosse un'estensione del corpo. Era l'Archimede della pallacanestro, perché quando gli si accendeva la lampadina, inventava basket.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pistol Pete, l'Archimede tiratore: la pistola in bocca, gli ufo e la macrobiotica

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