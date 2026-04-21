Piazzetta delle Sedie volanti al via la pedonalizzazione per agevolare il mercato di via Sant' Agostino

È iniziata la sperimentazione della pedonalizzazione nella piazzetta delle Sedie Volanti, che durerà fino al 30 settembre. Secondo un'ordinanza dell'Ufficio Traffico e Mobilità del Comune, le auto sono state escluse dalla stradella dietro la caserma Carini, nelle vicinanze di via Sant'Agostino. La misura mira a facilitare il mercato in via Sant'Agostino, coinvolgendo la chiusura temporanea al traffico di questa area.