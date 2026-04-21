Piazzetta delle Sedie volanti al via la pedonalizzazione per agevolare il mercato di via Sant' Agostino
È iniziata la sperimentazione della pedonalizzazione nella piazzetta delle Sedie Volanti, che durerà fino al 30 settembre. Secondo un'ordinanza dell'Ufficio Traffico e Mobilità del Comune, le auto sono state escluse dalla stradella dietro la caserma Carini, nelle vicinanze di via Sant'Agostino. La misura mira a facilitare il mercato in via Sant'Agostino, coinvolgendo la chiusura temporanea al traffico di questa area.
Al via alla sperimentazione di una nuova pedonalizzazione. Fino al prossimo 30 settembre piazzetta delle Sedie volanti, così come stabilito da un'ordinanza dell'ufficio Traffico e Mobilità ordinari del Comune, stop alle auto nella stradella alle spalle della caserma Carini, nelle vicinanze del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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