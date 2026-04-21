Perugia truffe agli anziani | accordo tra i carabinieri e Grifo Alimentare per la prevenzione

A Perugia, le forze dell'ordine hanno stipulato un accordo con un'azienda alimentare per sensibilizzare gli anziani sulle truffe. Si consiglia di non fidarsi di chi si presenta come carabiniere o rappresentante di enti pubblici o privati e chiede soldi o oggetti di valore. L'iniziativa mira a prevenire eventuali raggiri rivolti alle persone più anziane.

Non fidarsi di chi chiede soldi o preziosi presentandosi come carabiniere o rappresentante di qualsiasi istituzione, “tanto privata quanto pubblica”. “Richieste di questo genere - ricorda il comandante provinciale dei carabinieri di Perugia, colonnello Sergio Molinari - nascondono una truffa.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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