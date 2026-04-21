Domani si terrà l’interrogatorio di garanzia di una donna di 55 anni, accusata di aver perseguitato per cinque anni l’ex amante e la sua famiglia. L’indagine riguarda episodi di atti persecutori che si sono protratti nel tempo. La donna è difesa da un avvocato e l’udienza si svolgerà davanti al giudice del tribunale di Benevento.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà domani, dinanzi al Gip del Tribunale di Benevento, l’interrogatorio di garanzia per una 55enne di Montesarchio, difesa dall’avvocato Vittorio Fucci, indagata per atti persecutori nei confronti dell’ex amante e della sua famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda si sarebbe protratta per circa cinque anni, successivamente alla fine di una relazione extraconiugale. La donna avrebbe continuato a perseguitare l’uomo e il suo nucleo familiare, composto dalla moglie e da due figli minori, con comportamenti ritenuti vessatori e reiterati nel tempo. Alla luce degli elementi raccolti, il Gip...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Perseguita l’ex amante e la famiglia per 5 anni: la 55enne davanti al Gip

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C'è poi questo caso umano che ci perseguita da anni, creando almeno un profilo falso al giorno per venire in pagina a coprirsi di ridicolo. Rispondendo ai commenti degli utenti sprezzante del pericolo, sfidando la derisione, il pubblico ludibrio. Le ripetute colo facebook