Pegaso Meeting tra venti giorni al Ridolfi | giavellotto azzurro alla prova Wegner

Tra venti giorni si svolgerà al Stadio Ridolfi il Pegaso Meeting di Firenze, previsto per sabato 9 maggio. L’evento vedrà la partecipazione di atleti di rilievo internazionale, tra cui alcuni specialisti nel lancio del giavellotto. La manifestazione rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario dell’atletica in Italia, attirando atleti e appassionati da diverse parti.

Tra venti giorni lo Stadio Ridolfi ospiterà il Pegaso Meeting di Firenze, in programma sabato 9 maggio, con alcune delle stelle dell’atletica internazionale. Riflettori puntati sull’azzurra Nadia Battocletti, attesa nei 1500 metri, ma l’appuntamento sarà anche un banco di prova importante per il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Il 9 maggio, lo Stadio Luigi Ridolfi vibrerà per il pegaso meeting. Non sarà solo una sfida contro il cronometro: preparatevi a vedere i migliori atleti internazionali sfidarsi nella velocità, nei salti e nella potenza pura dei lanci. Biglietti disponibili: La caccia al post facebook