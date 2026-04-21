Pasta sughi e biscotti fatti con il sole | Barilla triplica l' installazione di impianti fotovoltaici

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, una grande azienda alimentare annuncia di aver triplicato il numero di impianti fotovoltaici installati nei propri stabilimenti. L’obiettivo è aumentare la produzione di pasta, sughi e biscotti sfruttando l’energia solare. La società ha iniziato questa operazione nel 2021 e ha già installato impianti in diverse sedi, con l’intenzione di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.

Come trasformare un biscotto, un fusillo, un barattolo di sugo pronto in un atto di cura verso il pianeta? In occasione della Giornata Mondiale della Terra - la ricorrenza annuale che ogni 22 aprile mobilita oltre un miliardo di persone in 193 Paesi per sensibilizzare sull'emergenza ambientale -.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Barilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati Leggi anche: Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativa Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Per i soci Unicoop Firenze: 25% di sconto sui prodotti a marchio Coop; Giornata Made in Italy: Barilla tra i grandi protagonisti - EFA News; La mappa dei migliori ristoranti di cucina romana a Milano (aggiornata al 2026). Barilla taglia i prezzi di pasta e biscotti del 13%/ L’operazione anti-inflazione partirà a febbraioLa Barilla, multinazionale nota soprattutto per la pasta secca, i sughi pronti, ma anche per farine e pane, ha avviato di un’ampia operazione contro il peso dell’inflazione nel carrello della spesa ... ilsussidiario.net Questi sono i formati di pasta italiani regione per regione: la mappa completaTajarin, pizzoccheri, busiate, orecchiette: ogni regione italiana ha il suo formato di pasta. Scopri perché ogni forma è nata così — e cosa la rende perfetta per il suo condimento. greenme.it Buon compleanno Roma! Questi 2779 anni te li porti proprio bene! Festeggiamo con la pasta alla zozzona! Ricetta qui https://blog.giallozafferano.it/lydiaincucina/pasta-alla-zozzona/ facebook