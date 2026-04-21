Palazzo Moroni onora Claudia Frizzarin | un sigillo per la sua lotta

Lunedì 20 aprile, nell’aula del Consiglio Comunale di Palazzo Moroni, si è svolta una cerimonia in memoria di Claudia Frizzarin, riconosciuta come figura di spicco nel campo dell’attivismo per la disabilità. Durante l’evento, il municipio ha deciso di assegnare un sigillo commemorativo in suo onore, rendendo omaggio alla sua presenza nel settore e al suo impegno nel promuovere i diritti delle persone con disabilità.

L’aula del Consiglio Comunale di Palazzo Moroni ha ospitato, nella giornata di lunedì 20 aprile, una cerimonia dedicata alla memoria di Claudia Frizzarin, figura centrale nel dell’attivismo per la disabilità. Durante l’apertura dei lavori istituzionali, il sigillo in bronzo è stato consegnato ai familiari della giovane scomparsa lo scorso 10 gennaio a soli 39 anni: la madre Nadia Nosarini, il padre Tiziano e la sorella minore Arianna. Un riconoscimento unanime per un impegno senza compromessi. La decisione politica di onorare la memoria della donna non è stata frutto di una semplice iniziativa isolata, ma il risultato di una delibera approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Moroni onora Claudia Frizzarin: un sigillo per la sua lotta Notizie correlate Leggi anche: Claudia Frizzarin, consegnato il sigillo in sua memoria alla famiglia In sala Paladin a Palazzo Moroni la presentazione del libro "L'intruso veneziano"Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La presentazione del libro L'intruso veneziano di Giuseppe de... Altri aggiornamenti Cinema all’aperto. A Palazzo Moroni spazio ai film d’autoreAnche quest’anno lo storico Palazzo Moroni di Bergamo, che custodisce il parco privato più grande di Città Alta, ospita la proiezione in lingua originale con sottotitoli di sei film d’autore. A piedi ... ilgiorno.it Palazzo Moroni apre un giorno in più: visite guidate e appuntamenti in ortagliaPalazzo Moroni a Bergamo apre al pubblico un giorno in più fino a lunedì 26 ottobre: si potrà vivere il grande parco urbano nel cuore di Città Alta tutti i giorni da mercoledì a lunedì dalle ore 10 al ... ecodibergamo.it