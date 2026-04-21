L’ex calciatore ha commentato la situazione del Milan durante una trasmissione radiofonica, sottolineando che per migliorare la rosa, secondo lui, è necessario che il portoghese lasci la squadra e che serva un attaccante di ruolo. Le sue parole si sono concentrate sui cambiamenti che potrebbero rafforzare il club, senza esprimere giudizi su altri aspetti della squadra o sui suoi dirigenti. La discussione si è concentrata principalmente sulle scelte di formazione e sui rinforzi necessari.

L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 33^ turno di Serie A. Tra questi, focus sulla corsa Champions con le vittorie fondamentali di Milan e Juventus che hanno quasi chiuso definitivamente le porte alla possibile rimonta di Como o Roma. E poi, anche un commento sul Diavolo di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole. La corsa Champions è definitivamente conclusa? "C'è Milan-Juve domenica, se la Juve perde, Roma e Como rientrano. E poi ci sono le ultime sfide dove tutto può succedere. Dipenderà tutto dalla sfida di San Siro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando sul Milan: “Se vogliono davvero migliorare, Leao deve partire e serve un centravanti vero”

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