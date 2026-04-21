Il futuro di Openda alla Juventus sembra ormai deciso. Il giocatore belga non ha dato le prestazioni sperate durante il suo periodo in squadra e le valutazioni interne indicano che la cessione è ormai quasi certa. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata, ma le voci di mercato su un possibile addio si fanno sempre più insistenti. La società sta valutando le prossime mosse in vista della sessione di trasferimenti.

di Francesco Spagnolo Openda Juve, il futuro del belga è ormai segnato: il giocatore non ha assolutamente convinto e per lui la partenza sembra essere certa. Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, ma tra le tante ipotesi degli ultimi giorni, una cessione è destinata a concretizzarsi. Il binomio Openda Juve molto probabilmente non continuerà, poiché le recenti prestazioni dell’attaccante belga non hanno convinto la dirigenza torinese. Nonostante le doti atletiche indiscutibili, l’analisi numerica della sua stagione racconta una realtà molto diversa dalle aspettative. Le ragioni per cui Openda non continuerà con la Juve, nonostante il riscatto, sono scritte nei freddi dati del campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, futuro ormai segnato: ecco perché non ha convinto

Openda di Juventus: Dari “Next Lukaku” Jadi Zonk. #openda

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