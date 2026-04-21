Open VAR Rocchi sul gol annullato a Baschirotto in Cremonese Torino | Revisione lunga ma decisione corretta vi spiego perché

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Rocchi ha commentato la decisione presa dal VAR riguardo a un gol annullato durante la partita tra Cremonese e Torino. Rocchi ha spiegato che la revisione è durata più del previsto, ma ha confermato che la scelta di annullare il gol è risultata corretta. La discussione si è concentrata sui dettagli che hanno portato alla decisione finale, evidenziando il ruolo della tecnologia nel processo decisionale.

Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Fissato il prezzo per Bastoni, ultimi aggiornamenti! Calciomercato Juventus, agente di Koopmeiners alla Continassa e Milan in pressing su Vlahovic: cosa sta succedendo attorno a questi due nomi Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera contro il Como: Zanetti può avere un ruolo chiave nella trattativa Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo la 33ª giornata: multe e squalifiche, ecco tutti i provvedimenti adottati! Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu.🔗 Leggi su Calcionews24.com

open var rocchi sul gol annullato a baschirotto in cremonese torino revisione lunga ma decisione corretta vi spiego perch233
© Calcionews24.com - Open VAR, Rocchi sul gol annullato a Baschirotto in Cremonese Torino: «Revisione lunga ma decisione corretta, vi spiego perché»

Notizie correlate

Rigore Pavlovic-Simeone, Open VAR: “Decisione corretta. Revisione troppo lunga”Come ogni martedì, sui canali di 'DAZN' è andato in onda la nuova puntata di 'Open VAR'.

Moviola Milan Inter, Tonolini a Open Var: «Il tocco con il braccio di Ricci non era punibile. Vi spiego perché. Sul gol annullato ai nerazzurri…»di Redazione JuventusNews24Moviola Milan Inter, Tonolini a Open Var si è soffermato sul tocco con il braccio di Ricci confermando che la decisione...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Cremonese-Torino, moviola: ecco perché la A a 20 non serve, unico brivido gol revocato; Fiorentina-Lazio, moviola: l’arbitro smentisce il Var sul rigore, scoppia la polemica.

cremonese torino open var rocchi sulOpen Var, il verdetto di Rocchi sul gol annullato a Baschirotto e il fallo da rigore di LobotkaL'analisi degli episodi arbitrali del weekend di Serie A affidata a Open Var, su Dazn, al designatore arbitrale Gianluca Rocchi, da qualche settimana assente dal format: In queste settimane ho girato ... msn.com

cremonese torino open var rocchi sulCremonese-Torino 0-0: il VAR toglie il gol a Baschirotto, un punto che non serve a nessunoCremonese-Torino 0-0 nel lunch match della 33ª giornata di Serie A: gol annullato a Baschirotto dal VAR per fallo su Paleari. Cremonese a 28 punti (+1 sul Lecce), Torino a 40 ... lifestyleblog.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.