Open VAR Rocchi sul gol annullato a Baschirotto in Cremonese Torino | Revisione lunga ma decisione corretta vi spiego perché

Gianluca Rocchi ha commentato la decisione presa dal VAR riguardo a un gol annullato durante la partita tra Cremonese e Torino. Rocchi ha spiegato che la revisione è durata più del previsto, ma ha confermato che la scelta di annullare il gol è risultata corretta. La discussione si è concentrata sui dettagli che hanno portato alla decisione finale, evidenziando il ruolo della tecnologia nel processo decisionale.

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