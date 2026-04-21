Open Day & Raduno Aerei Pipistrel
Open Day & Raduno Aerei Pipistrel 30 maggio. Diventa Pilota di Aerei! L' Aero Club "Luciano Centini" apre le porte per una giornata dedicata alla formazione e ai fantastici aerei Pipistrel. Ecco il programma:Ore 10:00 - 12:00: Arrivo Aerei (Ingresso libero e gratuito)Ore 15:00: Presentazione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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