Oncologo Loupakis | Exercise oncology sostiene efficacia terapie e ne riduce tossicità

Un oncologo ha affermato che l’oncologia dell’esercizio fisico supporta l’efficacia delle terapie e riduce gli effetti tossici. Ha spiegato che definire questa disciplina può sembrare semplice, ma in realtà può risultare complesso. La discussione si è svolta in occasione di un evento a Milano, dove sono stati affrontati i benefici dell’attività fisica per i pazienti oncologici, anche in relazione ai trattamenti in corso.

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute ) - "Dare una definizione di exercise oncology può sembrare semplice, ma in realtà può essere particolarmente difficile. All'interno di questa definizione troviamo infatti tutti quei programmi di attività fisica adattata che possiamo proporre ai pazienti oncologici con l'intenzione di rendere le terapie meno tossiche, riducendo quindi gli effetti collaterali, e più efficaci, aumentando dunque le probabilità di guarigione e cura". Lo ha detto Fotios Loupakis, oncologo, ricercatore, presidente Associazione Kiss, partecipando a Milano all'incontro con la stampa 'Il movimento come cura:...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oncologo Loupakis: "Exercise oncology sostiene efficacia terapie e ne riduce tossicità" Notizie correlate Leggi anche: Tumore, cos’è l’Exercise Oncology e quanto serve l’esercizio fisico in prevenzione e cura Leggi anche: Pedrazzoli (Aiom): "Malnutrizione aumenta tossicità terapie"