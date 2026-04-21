Omicidio Ianniti il killer | Ho perso la testa e gli ho sferrato due coltellate alla gola | IL NOME

Durante un lungo interrogatorio di sei ore, l'uomo accusato di aver ucciso un giovane ha fornito versioni dei fatti diverse, per poi confessare all'alba di aver commesso l'omicidio. Secondo quanto riferito, il killer avrebbe dichiarato di aver perso il controllo, colpendo la vittima con due coltellate alla gola. Le contraddizioni nelle sue dichiarazioni sono state evidenziate nel corso delle indagini.

Contraddizioni continue, versioni dei fatti cambiate all’occorrenza, un lungo interrogatorio durato 6 ore e poi alle prime luci dell’alba la confessione: “Sì, l’ho ucciso io”. Sono i retroscena dell’arresto di Victor Uratoriu, 19enne rumeno responsabile dell’omicidio e dell’occultamento di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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