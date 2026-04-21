Occupazioni abusive e consumo di droga all' interno di edifici alluvionati | sorprese quattro persone

Quattro persone sono state trovate all’interno di edifici danneggiati dalle recenti alluvioni, dove si erano introdotte senza autorizzazione. I Carabinieri di Faenza continuano a controllare le zone interessate dall’evento naturale, riscontrando anche episodi di consumo di droga e occupazioni abusive. L’attività di vigilanza si concentra sul monitoraggio delle aree colpite, per verificare eventuali irregolarità e garantire la sicurezza pubblica.

Quattro persone trovate abusivamente all'interno di case ed edifici colpiti dalle alluvioni. Prosegue l’attività dei Carabinieri di Faenza nel monitoraggio delle aree colpite dalle alluvioni. Nei giorni scorsi, i militari hanno eseguito una serie di servizi mirati a contrastare il fenomeno dello.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Roma: controlli ad Albano Laziale, denunce per occupazioni abusive, furto risorse idriche e drogaI Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, avvalendosi del supporto aereo fornito dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare e dal... Leggi anche: Bergamo, controlli contro le occupazioni abusive nei box Aler di via Rovelli Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sgombero di appartamenti pubblici occupati abusivamente in via Biglieri e in via Dina a Torino; Case popolari, altro alloggio recuperato a Mirafiori Nord; Viterbo riscrive le regole di polizia urbana: come cambia la vita in città (dopo quasi un secolo); Nuovo regolamento urbano dopo 50 anni. Boscoreale, occupazioni abusive negli immobili comunali: 19 locali sgomberati, 26 indagatiBlitz all’alba dei carabinieri su disposizione del gip di Torre Annunziata: sgomberate unità commerciali occupate illegalmente, nel mirino un sistema consolidato di invasione del patrimonio pubblico ... ilgazzettinovesuviano.com Boscoreale, linea dura sulle occupazioni abusive: liberati 19 appartamenti, 26 indagatiStretta sugli alloggi abusivi: diciannove appartamenti sgomberati al Piano Napoli Passanti. Boscoreale torna al centro dell’azione di contrasto all’illegalità ... ilmattino.it Polizia Locale Verona: bilancio servizi sicurezza urbana e stradale Sanzioni per occupazioni abusive, venditori ambulanti e guida in stato di ebbrezza... facebook