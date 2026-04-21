Napoli vs Cremonese trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata di Serie A 20252026 si affrontano Napoli e Cremonese. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di assicurarsi un posto in Champions League, mentre gli ospiti puntano a ottenere punti per evitare la retrocessione. La sfida si gioca nel rispetto delle regole del campionato, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei devono blindare la qualificazione in Champions League, mentre i grigiorossi hanno bisogno di punti salvezza. Napoli vs Cremonese si giocherà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona NAPOLI VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il pareggio esterno di Parma e la sconfitta casalinga contro la Lazio hanno messo la parola fine al sogno dei partenopei di giocarsi lo scudetto con l’Inter. Ora la squadra di Conte è costretta a guardarsi alle spalle, e deve assolutamente conquistare i tre punti in palio per non compromettere la stagione, e dunque la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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