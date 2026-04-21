Napoli Marcolin | Servono cambiamenti Spogliatoio appesantito
Un dirigente sportivo ha sottolineato la necessità di apportare cambiamenti per migliorare la squadra, evidenziando un clima pesante nello spogliatoio. Durante un intervento pubblico, ha invitato a mantenere equilibrio e ha espresso la volontà di guardare avanti, senza entrare nel dettaglio delle decisioni o dei piani specifici. La situazione attuale, secondo lui, richiede un intervento deciso per favorire un nuovo percorso di crescita.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un invito all’equilibrio e uno sguardo al futuro. Dario Marcolin, ex centrocampista azzurro e oggi opinionista DAZN, è intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì”, analizzando il momento del Napoli. Marcolin parte da una riflessione: «Nel ca