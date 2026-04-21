Napoli, 21 aprile 2026 - Nel momento più complicato della stagione del Napoli, quella dei primi problemi in campo, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. L’attaccante belga è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza, ma poco dopo ha lasciato il ritiro senza partecipare alla sessione successiva. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

Napoli, 21 aprile 2026 - Nel momento più complicato della stagione del Napoli, quella dei primi bilanci quasi definitivi e dei primi processi, mancava giusto il carico da novanta, ironia del destino portato proprio da un pezzo da novanta della rosa: Romelu Lukaku torna in città ma giusto per una toccata e fuga che non ha proprio l'aria di poter risolvere una situazione sempre più tesa e complicata. Lukaku e il Napoli: cosa è successo lunedì 20 aprile. In realtà, rispetto alla tabella di marcia inizialmente ipotizzata (e auspicata) dal club partenopeo, il rientro alla base di Big Rom è avvenuto con oltre una settimana di ritardo: questa,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku torna ma va subito via. Cosa è successo

LUKAKU torna a Castel Volturno e guardate cosa fa!

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