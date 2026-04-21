Napoli il paradosso di McTominay | segna lui mentre l’attacco fallisce

Nel match di Napoli, il centrocampista ha segnato il suo primo gol stagionale, mentre l’attacco principale della squadra ha faticato a trovare la rete. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa, ma le difficoltà offensive sono state evidenti, con poche occasioni create e diversi tentativi falliti. La presenza del centrocampista tra i marcatori ha attirato l’attenzione sui problemi dell’attacco nella partita in questione.

Il Napoli di Antonio Conte si trova a gestire un paradosso statistico che mette in discussione l’efficacia della strategia di mercato adottata per il reparto offensivo. Mentre i nuovi acquisti faticano a trasformare gli investimenti in reti, Scott McTominay sta garantendo una produzione realizzativa che compensa le lacune dei titolari, segnando ben 20 gol nelle sue prime due stagioni nel club partenopeo. I numeri parlano chiaro: nonostante una spesa complessiva che ha superato i 143 milioni di euro per rinforzare attacco e ali, la squadra ha messo a segno solo 48 reti in questa stagione di Serie A. Il rendimento è calato rispetto alla precedente edizione del campionato, con una media di 1,45 reti per partita, un valore inferiore di 0,10 rispetto all’anno scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il paradosso di McTominay: segna lui mentre l’attacco fallisce Notizie correlate Il paradosso Leao: è capocannoniere, ma il Milan segna di più se lui non giocaIl mondo Milan, per un motivo o per l'altro, da domenica parla tantissimo di Rafa Leao, del suo futuro, dell'impatto sulla squadra. McTominay decisivo: il Napoli non perde mai quando segnaC’è un dato che racconta bene il peso di Scott McTominay dentro la stagione del Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, al Teatro Ztn va in scena Il lato oscuro, l’era delle solitudini connesse; Quanti punti deve fare il Napoli per arrivare in Champions: l’aritmetica è chiara…; Napoli e la rapina come performance dell'assurdo; Il paradosso dell’immobiliare italiano nel saggio La Repubblica della casa. Napoli, mal di gol: il paradosso della squadra di Conte, tra investimenti faraonici e attacco aridoIl Napoli offensivo e straripante del passato ha lasciato il posto a un attacco inaridito, un paradosso se si considera la storicità di Antonio Conte ... gonfialarete.com Paradosso Raspadori: in estate potrebbe di nuovo partire: Juve, Milan e Napoli ci pensanoAnche le due romane avrebbero messo nel mirino Raspadori, con i giallorossi che già lo scorso inverno ci avevano provato ... it.blastingnews.com Tentato furto in banca in provincia di Napoli, i banditi ci provarono anche scavando un tunnel illuminato facebook #Cremonese, Giacchetta: "La rosa del #Napoli è più forte di quella dell' #Inter" x.com