Napoli Giacchetta | Maradona il più grande Gli azzurri? Rosa fortissima

A Napoli, un dirigente sportivo ha dichiarato che Maradona è il più grande calciatore di sempre e ha commentato positivamente la rosa attuale della squadra azzurra, definendola molto forte. Queste affermazioni sono state fatte in occasione di un evento locale, dove sono stati affrontati temi legati alla storia e alla situazione attuale del club. Le dichiarazioni si inseriscono in un contesto di celebrazione e analisi delle performance sportive.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un tuffo nel passato e uno sguardo sul presente. Simone Giacchetta, dirigente della Cremonese, è intervenuto a Radio CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, raccontando il suo legame con Napoli e analizzando il momento degli azzurri. Giacchetta ricorda con emozione l’esperienza vissuta nel 1988: «Ho avuto la possibilità di giocare con Diego Armando Maradona, avevo appena 18 anni. Vederlo da vicino è stata un’emozione incredibile». E aggiunge: «Spogliarsi con lui, ricevere un suo passaggio, sono cose indescrivibili».🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Giacchetta: “Maradona il più grande. Gli azzurri? Rosa fortissima” Notizie correlate Napoli?Roma 2?2: grande spettacolo al Maradona, gli Azzurri recuperano due volteSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Napoli ko: Lukaku affonda gli azzurri al Maradona, Roma sempre più su in campionato.Il Napoli incassa una sconfitta per 0-1 contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, in una partita cruciale per la corsa scudetto e per la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: CREMONESE - Giacchetta: Il Napoli è la migliore in Serie A, ma gli infortuni hanno inciso tanto quest'anno, Zerbin? Riscatto in caso di salvezza. Cremonese, Giacchetta: Anche pullman a 2 piani per portare punti dal Maradona. Su Zerbin...Zerbin si è posto benissimo con noi alla Cremonese con grande entusiasmo e volontà. Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto il di ... tuttonapoli.net Cremonese, Giacchetta: Pullman davanti alla porta? Spero di averlo a due piani per vincere. Rosa Napoli più forte di quella dell'Inter. Maradona oggi sarebbe un super-super ...Il direttore sportivo della Cremonese parla della situazione dei grigiorossi e affronta altri temi del calcio italiano. msn.com