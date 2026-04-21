Un'analisi lucida e controcorrente arriva da un commentatore sportivo che osserva come la squadra fosse considerata la favorita in campionato, ma sottolinea che il vero problema non sia stato il mercato, bensì gli infortuni che hanno colpito il team durante la stagione. La discussione si concentra sugli aspetti legati alle assenze dei giocatori chiave e all'impatto che queste hanno avuto sui risultati ottenuti.

"> NAPOLI – Un’analisi lucida e controcorrente. Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, soffermandosi sulla stagione azzurra e sulle cause del mancato assalto allo scudetto. “Napoli favorito a inizio stagione” Fassone non ha dubbi: «A settembre avrei indicato il Napoli come favorita. Era la società che mi convinceva di più per continuità tecnica e manageriale». E aggiunge: «La rosa era stata rinforzata con elementi di qualità ed esperienza, gli investimenti erano corretti». “Il vero problema? Gli infortuni” Secondo l’ex dirigente, la stagione è stata condizionata da fattori esterni: «Il Napoli non ha mai avuto a disposizione tutta la rosa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Fassone: “Era la favorita. Il problema? Gli infortuni, non il mercato”

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