Napoli-Cremonese | tre novità in campo! Un big torna dal 1?

Nel match di campionato tra Napoli e Cremonese, Rrahmani torna a disposizione e giocherà dall'inizio. L'allenatore sta preparando una formazione con almeno tre cambi rispetto alla partita contro la Lazio. La squadra partenopea si prepara quindi a scendere in campo con alcune novità rispetto alla formazione precedente. La partita si svolgerà in un clima di attesa per le variazioni che saranno apportate.

Rrahmani ritrova la maglia da titolare nel Napoli per la sfida di campionato contro la Cremonese. Conte prepara una formazione con almeno tre variazioni rispetto alla squadra scesa in campo contro la Lazio. Rrahmani e il rientro in difesa: il centrale kosovaro protagonista. Il difensore centrale kosovaro era già tornato nella lista dei convocati sabato scorso, quando gli azzurri hanno affrontato i biancocelesti. Ora il tecnico lo schiera da titolare, colmando una lacuna importante nella retroguardia partenopea. Rrahmani avrà il compito di garantire solidità al reparto difensivo, elemento cruciale per continuare il percorso in campionato. Senza Rrahmani è un Napoli in crisi difensiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese: tre novità in campo! Un big torna dal 1? QUANDO LA FESTA SCUDETTOJ.MARTINEZ NUM 1VICARIO È UN RISCHIOBASTONI VUOLE IL BARÇA Notizie correlate Napoli-Roma, un big torna dal 1?? Conte può schierarlo titolare nel big match!Il Napoli si sta preparando per la sfida contro la Roma, limando gli ultimi dettagli con una novità importante in attacco. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biglietti Napoli-Cremonese, prezzi e modalità di vendita; Verso Napoli-Cremonese, Conte pensa a tre cambi rispetto alla Lazio: c’è Alisson – CdS; Napoli, oggi di nuovo in campo con la novità Rrahmani; CDS – NAPOLI-CREMONESE, RRAHMANI SI AVVIA A TORNARE IN CAMPO DALL'INIZIO. Napoli, Conte pronto alla rivoluzione verso la Cremonese: scalpitano Alisson e RrahmaniFormazione Napoli Cremonese - Archiviata la brutta sconfitta interna contro la Lazio, il Napoli allenato da Antonio Conte prepara il ... fantamaster.it CdS – Napoli-Cremonese, Conte cambia! Torna Rrahmani e scalpita Alisson. Le ultimeConte mischia le carte in tavola per Napoli-Cremonese: pronti dal primo minuto Rrahmani, Alisson Santos e Gutierrez. Ne parla Il Corriere dello Sport ... mondonapoli.it ALISSON SANTOS SCALPITA: CHANCE DAL 1’ CONTRO LA CREMONESE Il Napoli cerca energie nuove e potrebbe affidarsi ad Alisson Santos dal primo minuto nella sfida di venerdì contro la Cremonese. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il brasiliano - facebook.com facebook Ds Cremonese: “La rosa del Napoli è più forte di quella dell’Inter. Il campionato italiano…” x.com