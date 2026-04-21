Napoli-Cremonese | tre novità in campo! Un big torna dal 1?

Da spazionapoli.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di campionato tra Napoli e Cremonese, Rrahmani torna a disposizione e giocherà dall'inizio. L'allenatore sta preparando una formazione con almeno tre cambi rispetto alla partita contro la Lazio. La squadra partenopea si prepara quindi a scendere in campo con alcune novità rispetto alla formazione precedente. La partita si svolgerà in un clima di attesa per le variazioni che saranno apportate.

Rrahmani ritrova la maglia da titolare nel Napoli per la sfida di campionato contro la Cremonese. Conte prepara una formazione con almeno tre variazioni rispetto alla squadra scesa in campo contro la Lazio. Rrahmani e il rientro in difesa: il centrale kosovaro protagonista. Il difensore centrale kosovaro era già tornato nella lista dei convocati sabato scorso, quando gli azzurri hanno affrontato i biancocelesti. Ora il tecnico lo schiera da titolare, colmando una lacuna importante nella retroguardia partenopea. Rrahmani avrà il compito di garantire solidità al reparto difensivo, elemento cruciale per continuare il percorso in campionato. Senza Rrahmani è un Napoli in crisi difensiva.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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