Napoli conferme su Maresca | c’è concorrenza in Premier League

Le ultime notizie indicano che il Napoli ha interrotto le trattative con l’attuale allenatore, lasciando spazio a possibili alternative. Tra queste, si fa il nome di Enzo Maresca, che sarebbe stato contattato dal club per valutare un suo possibile ingaggio come nuovo tecnico. Nel frattempo, circolano anche voci di un interesse di alcuni club della Premier League nei confronti del tecnico italiano.

Stano alle ultime notizie circolate sul futuro della panchina del Napoli, Enzo Maresca è stato contattato dagli azzurri come possibile successore di Conte. La concorrenza inglese, però, potrebbe complicare i piani della dirigenza partenopea e il tecnico non ha fretta di decidere il suo futuro. Maresca: il piano B del Napoli dopo Conte. Secondo “TuttoMercatoWeb”, gli azzurri hanno avviato colloqui preventivi con Maresca, opzione concreta per la panchina nel caso in cui Antonio Conte decidesse di lasciare Napoli. La conferma arriva a distanza di settimane da una prima indiscrezione e segnala come il club stia già preparando scenari alternativi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Notizie correlate

Leggi anche: Premier League di Karate, Maresca e Sabatino fanno bronzo a Istanbul

Leggi anche: Karate, Premier League Leshan: Maresca in finale per l’oro, Sabatino per il bronzo

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Juventus, il retroscena di mercato: Maresca è stato un'opzione concreta.

Il Napoli avvia i colloqui con Enzo Maresca per il dopo-Conte: il puntoTuttomercatoweb.com svela un retroscena legato al prossimo allenatore del Napoli: secondo Tmw, il club azzurro ha parlato con Enzo Maresca per un eventuale post Antonio Conte. Una conferma ... firenzeviola.it

Panchina Napoli, anche Maresca tra i candidati per il dopo-ConteSchira analizza il futuro del Napoli: De Rossi, Grosso e Maresca tra i candidati per la panchina del nuovo ciclo. ilnapolista.it