Un dirigente del Napoli ha commentato la stagione della squadra definendola sufficiente e ha espresso un giudizio critico su alcuni episodi recenti. In particolare, ha commentato il comportamento di un attaccante, affermando che ha mancato di rispetto. Le sue parole arrivano in un momento di riflessione sulla stagione appena conclusa e sui rapporti tra i membri della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Analisi lucida sul momento azzurro. Andrea Agostinelli, ex calciatore e allenatore con un passato anche al Napoli, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio, affrontando diversi temi legati alla squadra di Conte. Agostinelli commenta la sconfitta con i biancocelesti: «Il 2-0 è merito della Lazio ma anche demerito del Napoli». E aggiunge: «C’è tanto del Napoli in quella vittoria, ma ho visto anche una Lazio in grande condizione fisica». Sulle scelte tattiche del tecnico: «Le scelte non sempre riescono.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Agostinelli: “Stagione sufficiente. Lukaku? Ha mancato di rispetto”

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