Municipio Medio Levante mozione su CasaPound accende lo scontro | centrosinistra parla di frattura la maggioranza respinge

Nel Municipio Medio Levante si è acceso un confronto tra le forze politiche dopo che il consiglio municipale ha approvato una mozione presentata dal centrosinistra riguardante la presenza di una sede di CasaPound in via Montevideo. La maggioranza ha respinto la mozione, mentre il centrosinistra ha parlato di una frattura all’interno del consiglio. La discussione si è concentrata sulle questioni di ordine pubblico legate alla presenza dell’organizzazione.

Scontro politico nel Municipio Medio Levante dopo l’approvazione in consiglio municipale della mozione presentata dal centrosinistra sui problemi di ordine pubblico legati alla presenza della sede di CasaPound in via Montevideo.Un voto che, secondo l’opposizione, segnerebbe una frattura nella.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Mozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza di centrosinistra rompeMozione di sfiducia al presidente della VII Municipalità: la maggioranza si spacca, dodici consiglieri firmano l’atto e aprono formalmente la crisi... Scontro tra Vannacci e Salvini: emendamento contro le armi a Kiev accende la tensione nella maggioranzaLa rottura tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini assume i contorni di uno scontro politico sempre più aperto. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sede di CasaPound Italia, il Municipio Medio Levante chiede interventi per l’ordine pubblico: passa la mozione del centrosinistra; Municipio Centro Levante, la maggioranza si spacca su Casapound: passa la mozione del centrosinistra sulla linea Salis; Genova, sede di CasaPound: in municipio passa la mozione del centrosinistra sulla tutela ai residenti; Municipio Centro Levante, la maggioranza si spacca su Casapound: passa la mozione del centrosinistra sulla linea Salis. CasaPound a Genova, il centrodestra si spacca nel municipio Medio LevanteApprovata una mozione dell’opposizione di centrosinistra, con l’astensione di Vince Genova e di una consigliera della Lega ... ilsecoloxix.it Mozione contro CasaPound, il centrodestra si spacca in Municipio. Ha vinto l’antifascismoMaggioranza battuta nel Medio Levante, con l’astensione dei bucciani di Vince Genova. E passa il documento del centrosinistra per chiudere la sede di via ... genova.repubblica.it Genova, Municipio Medio Levante si spacca sulla sede di CasaPound facebook Sede di CasaPound Italia, il Municipio Medio Levante chiede interventi per l’ordine pubblico: passa la mozione del centrosinistra x.com