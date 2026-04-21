Montagnana dall' alto | salita al Mastio di Ezzelino

Da una prospettiva elevata, si può ammirare l'antica salita che conduce al Mastio di Ezzelino, una delle strutture più antiche e imponenti del centro storico di Montagnana. Questa torre, situata nel cuore del borgo fortificato, rappresenta un elemento distintivo della sua architettura medievale. La salita permette di apprezzare da vicino le caratteristiche architettoniche e il ruolo storico di questa testimonianza del passato.

Un viaggio affascinante nel cuore medievale di Montagnana porta alla scoperta del Mastio di Ezzelino, la torre più antica e imponente del borgo fortificato, simbolo della sua storia e della sua identità. La visita accompagnata guida i partecipanti in un percorso ricco di racconti, curiosità e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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