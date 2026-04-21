Misure anti-Xylella gli agricoltori pugliesi contro Comuni ed Enti | Tutti facciano il loro dovere bisogna muoversi
Gli agricoltori pugliesi chiedono un intervento più deciso contro la diffusione della Xylella, rivolgendosi a Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica e enti proprietari di aree demaniali. In una dichiarazione pubblica, un rappresentante del settore ha sottolineato la necessità di un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni coinvolte, evidenziando l’urgenza di agire per contenere il problema.
“Sulla Xylella occorre dare una sveglia, mi rivolgo soprattutto a Comuni, Province, Area Metropolitana, Anas, Ferrovie, Consorzi di Bonifica ed enti proprietari di aree demaniali. Bisogna muoversi e fare le cose per bene. Con la Xylella non si scherza. Tutti facciano il loro dovere, come lo.🔗 Leggi su Baritoday.it
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