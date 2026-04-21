A Milano sono in corso indagini riguardo a un giro di escort che coinvolge 26 locali frequentati nel settore della moda. Le autorità hanno accertato bonifici bancari per un totale superiore a 750 mila euro. Tra i locali sotto osservazione ci sono un ristorante con terrazza panoramica e un noto punto di riferimento per piatti di pesce e crostacei. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli della vicenda.

Dalla terrazza panoramica di ’Ceresio7 ’ al punto di riferimento per crudités di pesce e crostacei della Langosteria. Sono 26 i “ristoranti” o “locali” della “movida” e della vita notturna milanese indicati dalla Procura di Milano e dalla guarda di finanza nell’inchiesta sul giro di escort di lusso con clienti calciatori di Serie A., Nessuno dei locali risulta indagato per sfruttamento della prostituzione ma secondo gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria e la procuratrice aggiunta Bruna Albertini è al loro interno che gli indagati e gli arrestati del fascicolo per associazione a delinquere sarebbero stati soliti “prenotare tavoli o organizzare cene” fornendo a “richiesta” anche “l’accompagnamento femminile”.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano, indagine su giro di escort in 26 locali di moda con bonifici per oltre 750mila euro

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