Meteo | Previsioni per mercoledì 22 aprile

Per mercoledì 22 aprile, le previsioni indicano una giornata prevalentemente soleggiata a Modena, con alcune nuvole sparse al mattino. Non sono previste piogge durante la giornata. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai valori tipici di questa stagione, senza variazioni significative. La sera, il cielo dovrebbe rimanere sereno o poco nuvoloso.

A Modena giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1844m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Previsioni meteo per mercoledì 22 aprile 2026

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