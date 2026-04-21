Merz riunisce i vertici di Stato per l’energia

Da laverita.info 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cancelliere ha convocato un consiglio di sicurezza per discutere della fornitura di carburanti, sottolineando l’esigenza di assicurare la disponibilità di benzina e diesel. La riunione coinvolge i vertici di Stato e mira a prevenire eventuali crisi nel settore energetico. La preoccupazione principale riguarda la stabilità delle forniture, considerata essenziale sia per l’economia che per i cittadini.

Berlino alza il livello di allerta sull’energia e porta la questione direttamente sul terreno della sicurezza nazionale. «La sicurezza degli approvvigionamenti energetici ha la massima priorità», ha scandito Friedrich Merz intervenendo all’apertura della Fiera di Hannover, a cui era presente anche il presidente brasiliano Lula. In questo contesto, il cancelliere tedesco ha annunciato ieri la convocazione a breve del Consiglio nazionale di sicurezza. Un passaggio, questo, tutt’altro che formale: il governo federale si prepara a discutere la tenuta delle forniture di carburanti essenziali (diesel, benzina e cherosene) in un contesto internazionale sempre più instabile.🔗 Leggi su Laverita.info

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HISTORIC MOMENT: North Sea Leaders Sign Hamburg Declaration | EU Energy Summit | AC15

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