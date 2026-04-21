Mercato Roma interessamento del Bologna per Romano

Il Bologna ha manifestato interesse per il centrocampista Alessandro Romano, attualmente in forza alla Roma. La società felsinea sta valutando la possibilità di portarlo in prestito o tramite un acquisto definitivo. Romano, giovane calciatore, si trova ancora in fase di sviluppo e non ha ancora disputato molte partite con la prima squadra giallorossa. Non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte.

Il Bologna continua a muoversi con attenzione sul mercato dei giovani e ha messo nel mirino Alessandro Romano, centrocampista di proprietà della Roma. Il giovane classe 2009 dopo aver fatto tanta gavetta nelle fila della primavera giallorossa, è andato in prestito allo Spezia durante il mercato invernale. Lo svizzero aveva appena esordito in Serie A, collezionando due presenza da subentrato contro Lecce e Sassuolo. Il mediano farà ritorno nella Capitale al termine della stagione, ma la sua permanenza in giallorosso potrebbe essere solo temporanea. Su di lui, infatti, si registra l’interesse concreto del Bologna, che lo sta seguendo con grande attenzione.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, interessamento del Bologna per Romano Notizie correlate Cisse in uscita dal Catanzaro, trattativa in corso con Psv e interessamento del Milan per il talento africanoIl futuro del talento africano Alphadjo Cissè, calciatore del Catanzaro, si gioca tra l’Europa e l’Italia. Mercato Juve, Romano smentisce quella pista: «Nessuna offerta del club bianconero, è stato solo offerto»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calciomercato Roma, i giallorossi ci riprovano per Rios; Mercato Roma, torna di moda il nome di Frattesi: Inter pronta ad ascoltare proposte; Affitti Roma, stangata senza precedenti: 1.000 euro per 50mq. Ecco i quartieri dove i prezzi sono calati; Roma, sprint del mercato dei negozi: compravendite in forte crescita. Mercato Roma, la priorità è il riscatto di Malen: il piano B senza ChampionsCon la qualificazione in Champions ormai lontana, la Roma deve studiare un nuovo piano per spendere in estate. siamolaroma.it Mercato immobiliare a Roma: nel 2025 crescono prezzi di vendita e canoni di locazioneL'ultimo report di Immobiliare.it Insights delinea un quadro di forte dinamismo per il mercato immobiliare romano. I dati del 2025 evidenziano infatti una crescita trasversale che interessa sia il ... roma.corriere.it