Meloni su missione Hormuz | Italia dovrebbe partecipare a determinate condizioni anche senza ok Onu – Il video

Il primo ministro ha dichiarato che l’Italia dovrebbe partecipare a una missione a Hormuz, anche senza l’autorizzazione dell’ONU, a condizione che siano rispettate alcune condizioni. Ha ricordato che l’Italia era tra i primi a proporre una copertura internazionale attraverso l’ONU per questa operazione. La discussione si è svolta durante un intervento pubblico, senza specificare ulteriori dettagli sulla natura delle condizioni o sulle modalità di partecipazione.

(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2026 "Guardi, allora, lei sa che noi siamo stati tra i primi a proporre che ci fosse una copertura ONU su un'eventuale missione a Hormuz. Voi sapete anche che questo non è stato possibile per un veto che c'è nel Consiglio di Sicurezza attualmente da parte di Russia e Cina. Vedremo nelle prossime settimane se quel veto potrà essere superato. In ogni caso penso che, se non dovesse essere superato, a condizioni date che abbiamo già chiarito — chiaramente ci deve essere una cessazione delle ostilità, chiaramente ci deve essere un'ampissima adesione internazionale e la postura della missione deve essere esclusivamente difensiva — in questi casi io penso che l'Italia dovrebbe comunque esserci, ma deve essere il Parlamento su questo a esprimersi.🔗 Leggi su Open.online Meloni su missione Hormuz: Italia dovrebbe partecipare a determinate condizioni, anche senza ok Onu Notizie correlate Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Se dobbiamo andare… adesso la polemica è il mandato o non mandato dell'ONU. Leggi anche: Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hormuz: sì di Roma alla missione anche senza l’Onu, ma servirà l’ok del Parlamento; Iran, Europa prepara la missione per Hormuz. Cosa fa l'Italia, l'annuncio di Meloni; I Volenterosi per Hormuz: Pronti a una missione pacifica. Meloni: Noi disponibili a fornire navi con l'ok del Parlamento; Meloni: Riaprire lo stretto cruciale, Italia disposta a mandare navi. Meloni su missione Hormuz: Italia dovrebbe partecipare a determinate condizioni, anche senza ok ONU – Il video(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2026 Guardi, allora, lei sa che noi siamo stati tra i primi a proporre che ci fosse una copertura ONU su un'eventuale missione a Hormuz. Voi sapete anche che questo ... msn.com Meloni A Hormuz l'Italia dovrebbe esserci, ma si deve esprimere il ParlamentoMILANO (ITALPRESS) - Noi siamo stati tra i primi a proporre che ci fosse una copertura Onu su un'eventuale missione a Hormuz. Non è stato ... stream24.ilsole24ore.com Meloni: "Di Foggia scelga tra la presidenza Eni e la buonuscita. La questione è semplice, nel caso valuteremo le nostre alternative". La premier: "Per ora non stiamo discutendo della nomina di Freni alla Consob". #ANSA facebook ++La premier Giorgia #Meloni all'arrivo al Salone del Mobile di Milano sulle nomine delle partecipate pubbliche: "Penso che la Di Foggia debba scegliere tra la presidenza di Eni e la buonuscita [da 7,3 milioni di euro] di Terna". Per quanto riguarda Federico F x.com