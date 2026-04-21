Medico dello sport Lanfranconi | Movimento impatta positivamente su prognosi malattia

Un medico specializzato in medicina dello sport ha affermato che il movimento ha un effetto positivo sulla prognosi di alcune malattie. Durante un intervento a Milano, ha spiegato che fin dalla nascita il corpo umano è progettato per muoversi e che anche in presenza di patologie è possibile modificare l’intensità degli esercizi per mantenere in equilibrio i vari sistemi corporei. Queste dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un evento dedicato alla salute e al benessere.

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - "Siamo fatti per fare movimento fin dalla nostra nascita. Anche quando c'è una malattia possiamo adattare il nostro livello di allenamento e di esercizio per mantenere efficienti tutti i nostri sistemi. Questo porta a una migliore qualità di vita e a un benessere generale. Inoltre l'esercizio può avere anche un effetto terapeutico sulla prognosi di malattia". Lo ha detto Francesca Lanfranconi, medico dello sport, presidente dell'Associazione medico sportiva di Lecco e ricercatrice in fisiologia dell'uomo, intervenendo all'incontro con la stampa 'Il movimento come cura:...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Medico dello sport Lanfranconi: "Movimento impatta positivamente su prognosi malattia" Notizie correlate Sport over 60: il medico prescrive movimento come farmacoIl medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore dell’Università del Salento e segretario generale della Simfer, indica che l’attività fisica per gli... Leggi anche: Paralimpiadi: storia di un movimento che ha cambiato il volto dello sport Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tumori pediatrici, la sport therapy diventa parte dei percorsi clinici; Monza, i protocolli di allenamento di Sport Therapy riconosciuti come terapia contro il cancro; La battaglia ai tumori pediatrici. C’è il via libera alla ’Sport Therapy’; Lo sport è una terapia per combattere i tumori: la cura monzese approvata anche dalla scienza. Medico dello sport Lanfranconi: Movimento impatta positivamente su prognosi malattiaAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – Siamo fatti per fare movimento fin dalla nostra nascita. Anche quando c’è una malattia possiamo adattare il nostro livello ... pianetagenoa1893.net Casasco e Tajani: «Medicina dello sport è una risorsa fondamentale, la Federazione Medico Sportiva Italiana è un’eccellenza italiana»Riconoscendo la forza e l’eccellenza dei medici sportivi, il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenuto nella giornata di chiusura del 38° Congresso Nazionale ... ilmessaggero.it Dopo I Cesaroni torna anche Un Medico in Famiglia IO DICO SÌ, VI PREGOOOOOO #icesaroni #unmedicoinfamiglia facebook Nel 1948 nasceva Gino Strada, medico e fondatore di Emergency. x.com