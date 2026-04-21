Il presidente della Repubblica ha espresso la propria opinione sulla normativa riguardante i rimpatri volontari, chiedendo di modificarla. La norma attuale prevede procedure specifiche per il rimpatrio di persone straniere, ma il capo dello Stato ha ritenuto che alcune parti debbano essere riviste. La maggioranza parlamentare ha già iniziato a discutere eventuali modifiche alla legge, che riguarda anche il decreto sicurezza nel suo complesso.

Per il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza ha trovato una soluzione creativa per andargli incontro Lunedì è stata una giornata di grande confusione in parlamento, dove i partiti della maggioranza di governo stanno provando frettolosamente a convertire in legge il nuovo “decreto sicurezza”. È un provvedimento del governo che raccoglie una serie di norme relative all’ordine pubblico. I lavori parlamentari erano stati complicati perché il testo presentava storture evidenti, e lunedì anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mosso obiezioni su un passaggio del testo approvato...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Mattarella ha chiesto di cambiare il “decreto sicurezza”

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