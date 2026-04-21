Durante l’ultimo concerto al Coachella, Madonna è salita sul palco durante l’esibizione di Sabrina Carpenter. La sua presenza ha attirato l’attenzione di diversi spettatori, alcuni dei quali hanno commentato negativamente sui social network. La performance di Carpenter è proseguita normalmente, mentre la cantante si è mostrata sul palco per alcuni istanti prima di lasciare la scena. La reazione online ha diviso gli utenti tra critiche e approvazioni.

Madonna è apparsa durante l’esibizione di Sabrina Carpenter al Coachella, ma la sua performance ha suscitato l’ira di alcuni utenti online. per saperne di più. Madonna si è ritrovata ancora una volta al centro di un dibattito online in seguito alla sua apparizione a sorpresa durante l’esibizione della cantante Sabrina Carpenter al festival di musica, Coachella, il 17 aprile. L’esibizione ha segnato il ritorno di Madonna al festival a quasi 20 anni dalla sua apparizione del 2006. Sebbene fosse intesa come un momento celebrativo, ha rapidamente suscitato reazioni contrastanti sui social media, con alcuni spettatori che hanno criticato il suo abbigliamento.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Madonna criticata per l’esibizione con Sabrina Carpenter

Madonna Stuns Coachella as Sabrina Carpenter Debuts Surprise Collab

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Sabrina Carpenter ha scelto un body bianco con pizzo e fiocco, abbinato ad accessori eleganti, mentre Madonna si è vestita esattamente come 20 anni fa #Coachella #Madonna #SabrinaCarpenter x.com