L' uomo che rincorreva la sua fortuna in scena a Lanciano per il mese della cultura 2026

Durante il mese della cultura 2026 a Lanciano, il Teatro Possibile presenta lo spettacolo “L’uomo che rincorreva la sua fortuna”. L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato alla Cultura del Comune e invita il pubblico a partecipare a una rappresentazione che si propone come una domanda in movimento, al di là di una semplice narrazione.

Non è solo una storia.È una domanda in movimento.All’interno del “Mese della Cultura 2026”, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, Teatro Possibile invita il pubblico a entrare in “L’uomo che rincorreva la sua fortuna”.Sabato 25 aprile, alle ore 17:30, all’Auditorium.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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