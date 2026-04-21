LumApps to Acquire Comeen to Expand its AI Employee Hub into Workplace Experience
LumApps ha annunciato l’acquisizione di Comeen, con l’obiettivo di integrare la piattaforma di intelligenza artificiale dedicata ai dipendenti nel suo hub dedicato all’esperienza sul luogo di lavoro. L’operazione mira a unire le funzioni di comunicazione e collaborazione, creando un’offerta più completa per le aziende. La partnership tra le due realtà si concentra sull’ampliamento delle soluzioni digitali rivolte alle imprese, senza specificare i termini finanziari dell’accordo.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Acquisition connects communications, collaboration, intelligent automation, and physical workplace services in one employee hub AUSTIN, Texas, April 21, 2026 PRNewswire — LumApps, the leading connected AI employee hub, has entered into a de?nitive agreement to acquire Comeen, the workplace experience platform specializing in space management, digital signage and visitor services. This acquisition is a pivotal step in LumApps’ vision to create a platform where work comes together—bringing communication, knowledge and workflows and now physical workplace services into a single, unified AI-powered experience.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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