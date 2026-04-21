L’Unione Europea ha dichiarato che attualmente non si registra una carenza di carburante per gli aerei. Tuttavia, le autorità europee hanno anche avvertito che una eventuale chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe portare a conseguenze molto gravi sui trasporti, soprattutto nel settore aereo. La situazione nel Medio Oriente resta sotto osservazione, con timori legati alle ripercussioni di eventuali tensioni nella regione.

Da un lato arrivano le rassicurazioni, dall’altro le istituzioni europee mettono in guardia dalle conseguenze “ catastrofiche ” che la crisi in Medio Oriente potrebbe provocare nel prossimo futuro sui trasporti, in particolare per il comparto aereo. Per fare il punto della situazione, i ministri dei Trasporti europei hanno tenuto un incontro in videocall. Se sulla situazione attuale il commissario Ue ai Trasporti, Apóstolos Tzitzikóstas, assicura che “ non ci sono carenze ” di carburante per aerei anche se le scorte in “alcune parti” del continente sono “ sotto pressione “, sono le prossime settimane a preoccupare e non poco. “L’impatto della crisi in Medio Oriente è su tutti i tipi di trasporti e su tutti e 27 i Paesi membri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue prova a rassicurare: “Al momento non c’è carenza di carburante per aerei”. Ma avverte: “Senza riapertura di Hormuz conseguenze catastrofiche”

Notizie correlate

Ue, 'oggi nessuna carenza di carburante aerei ma possibili criticità in futuro'"Al momento non ci sono evidenze di una carenza di carburante nell'Unione Europea, ma potrebbero verificarsi problemi di approvvigionamento nel...

Carenza carburante per aerei, Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’EuropaBruuxelles, 20 aprile 2026 – La Commissione europea continua a rassicurare che, almeno per ora, nell’Unione europea non si registrano carenze di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La tregua di Trump non sblocca Hormuz, l’Europa prova a fare da sé: spunta l'ipotesi di una trattativa diretta con l’Iran; Teheran punta a spezzare il legame Europa-Usa: pedaggio a Hormuz e dossier Libano per creare una frattura con Trump; Commissione: no allarme carburante. Smentito allarme AIE; I dati della petizione per sospendere l’accordo con Israele mostrano un’Europa spaccata.

Hormuz, l'allarme dell'Europa: Tornare a navigare o sarà una catastrofeIl blocco al passaggio delle navi nello stretto di Hormuz sta mettendo a dura prova la tenuta dei mercati energetici. Tutto questo avrà conseguenze sempre più aspre sul prezzo dei carburanti e i relat ... msn.com

Lockdown energetico, l'Ue prova a guadagnare tempo: il piano di austerity per scongiurare lo chocCrisi energetica e tensioni nel Golfo Persico: il piano di austerity dell’Ue per ridurre consumi, contenere i prezzi ed evitare razionamenti. tag24.it

Trump: «L'Iran non ha altra scelta che un accordo, abbiamo il totale controllo dello stretto di Hormuz» facebook

Ha ragione #Crosetto. L’Italia deve partecipare alla missione per #Hormuz, con o senza l’ #Onu. #politicaestera #RespiraLibertà x.com